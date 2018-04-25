Глава сейма Литвы отправляется в США обсудить актуальные вопросы Балтии

Фото BFL/Грета Скарайтене

В понедельник председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис отправляется в США, чтобы обсудить вопросы, актуальные для Балтийского региона.

Визит состоится вместе с председателями парламентов Латвии и Польши, а также с представителем парламента Эстонии, сообщил отдел по связям с общественностью литовского сейма.

Отправляющийся в США спикер отмечает, что Литва ценит роль США в обеспечении стабильности и безопасности в Балтийском регионе.

«Присутствие США в нашем регионе незаменимо. Мы благодарны США за активное участие в военных учениях, организуемых в Балтийском регионе», – отметил В. Пранцкетис.