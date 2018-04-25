Глава Службы конкурсных закупок Д. Вилите хочет уволиться и сменить работу

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

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Глава Службы конкурсных закупок (СКЗ) Диана Вилите подала заявление об увольнении.

Она в четверг сказала BNS, что хочет сменить работу.

«Работаю довольно долго, просто хочу сменить работу. Одной причины нет. Это мое личное решение», – сказала BNS Д. Вилите.

Диана Вилите будет работать в Реестровом центре.

В начале августа она победила в отборе на одну из руководящих позиций, подтвердил в четверг BNS пресс-атташе Реестрового центра Миндаугас Самкус.

Он сказал, что пока не может назвать конкретную позицию, однако отметил, что Д. Вилите будет одним из директоров, конкурсные закупки не будут ее сферой.

Когда Д. Вилите приступит к работе, М. Самкус тоже не сказал, так как договор еще не подписан.

О решении Д. Вилите уволиться с должности в четверг первым сообщил новостной портал 15min.lt.

Д. Вилите возглавляет СКЗ с 2014 года. Президент Даля Грибаускайте назначила ее на второй срок полномочий в декабре 2018 года.

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