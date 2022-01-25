Глава СОГГЛ: мы стараемся улучшать условия жизни мигрантов

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Учреждения работают над улучшением жилищных условий мигрантов, сообщил глава Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ) Рустамас Любаевас.

Так он прокомментировал обнародованное в понедельник сообщение Аппарата парламентского омбудсмена о том, что условия размещения мигрантов в Кибартайском центре регистрации иностранцев (ЦРИ) равносильны бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению.

«Отчет, который был опубликован вчера, может создать у общественности впечатление, что СОГГЛ, МВД и Литовскому государству в целом наплевать на жилищные условия и благосостояние иностранцев, но это не так», – сказал Любаевас журналистам во вторник.

«С момента создания РЦИ в сентябре многое было сделано для улучшения условий проживания иностранцев (…) Благодаря существующему пространству для людей, за счет добровольного возвращения лиц, мы почти приблизились к этим требованиям, а требование площади на человека будет удовлетворено в ближайшем будущем», — добавил он.

По словам главы пограничных сил, аппарат омбудсмена Сейма «очень высоко поднял планку требований», но согласился, что это естественно. По его словам, служба готова к диалогу с омбудсменами Сейма.

В документе, опубликованном на этой неделе омбудсменом Сейма Эрикой Леонайте, говорится, что Кибартайский ЦРИ переполнен, что вызывает проблемы с гигиеной, отсутствует возможность уединения, а передвижение иностранцев строго ограничено.

Также констатируется, что право мигрантов на получение информации о своих правах и обязанностях, принятых в отношении них решениях, доступ к юридической помощи не гарантируется должным образом, а иностранцы часто находятся в неведении.

Омбудсмен Сейма рекомендует решать проблемы перенаселенности, обеспечивать гигиену, возможность умываться теплой водой, создавать условия для иностранцев для самостоятельного приготовления пищи, предлагать более широкий выбор занятости, оборудовать зоны отдыха, молитвенные комнаты и т.д.

Также рекомендуется опубликовать информацию о порядке и сроках рассмотрения прошений о предоставлении убежища, подготовить разъяснение оснований и сроков, на которые могут быть изъяты телефоны, обеспечить доступ мигрантов к связи с родственниками и адвокатами.

По данным аппарата омбудсмена Сейма, в настоящее время в Кибартайском ЦРИ проживает около 600 мигрантов, нелегально въехавших в Литву через границу с Беларусью в прошлом году, хотя в этих помещениях могут проживать до 450 человек.

Проверка проходила в Кибартайском ЦРИ 14-16 декабря, 22-23 января и 12 января.

В Литве также работают ЦРИ в Медининкай и Пабраде.

Вопросами мигрантов могло бы заниматься спецагентство – вице-министр

Делами мигрантов могло бы заниматься специально созданное агентство, говорит заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс, но подчеркивает, что этот вопрос пока находится в стадии рассмотрения.

«Глядя на перспективу работы с нынешним потоком, необходимы изменения, и наше министерство вместе с Министерством социальной защиты и труда рассматривает новую концепцию, согласно которой, возможно, следует создать агентство для работы с нелегальными мигрантами и лицами, ищущими убежища, которое бы занималось их условиями проживания, обеспечением процедур, предоставлением услуг», – заявил замминистра журналистам во вторник.

Он сказал, что агентство «возможно, подняло бы основные условия жизни мигрантов на новый уровень», но не уточнил, когда такое агентство может появиться.

«С этим агентством нужно немного больше терпения, но такая модель возможна», — сказал А. Абрамавичюс.

В настоящее время Служба охраны госграницы Литвы управляет тремя Центрами регистрации иностранцев в Медининкай, Кибартай и Пабраде. Министерство социальной защиты и труда — Центрами приема беженцев в Рукле и Вильнюсе.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Nuotrauka BFL/ Paulius Paleckis

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