Глава СОГГЛ на заседании Frontex в Варшаве обсудит ситуацию на внешних границах ЕС

«На мероприятии будут решаться текущие вопросы деятельности и управления агентства, обсуждаться отчеты о деятельности, а также обмен другой актуальной информацией», — указала служба.

Литва сотрудничает с Frontex с 2004 года. По данным СОГГЛ, пограничники участвуют в международных операциях и учениях, координируемых агентством.

Основными целями деятельности агентства являются координация сотрудничества государств-членов ЕС в области управления внешними границами, помощь государствам-членам в обучении пограничников, повышении их квалификации, установлении единых требований к обучению. Агентство также проводит анализ рисков и следит за развитием научных исследований, связанных с внешним пограничным контролем.

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