Глава СОГГЛ: основные мощности сконцентрируем на границе с Латвией

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас сказал, что в рамках возобновления контроля на внутренней границы Евросоюза в Литве основные мощности будут сконцентрированы на границе с Латвией.
«Мы считаем, что, пожалуй, потребуется сконцентрировать больше мощностей на литовско-латвийской границе, поскольку это достаточно протяженный участок границы, почти 600 километров. Наше внимание будет там, поскольку мы слышали, что польское правительство приняло решение ввести контроль на границе с Литовской Республикой, значит, там нам будет несколько легче действовать, действия будут координироваться с польскими коллегами», – сказал BNS Р. Любаев.
Он также сказал, что напрямую общается с главами погранслужб Польши и Латвии, а также с полицией Эстонии, которая выполняет пограничные функции, действия также координируются.
По словам Р. Любаеваса, руководство погранслужбы Латвии уже выдвинуло своему правительству предложение возобновить проверки на границах ЕС, однако это еще не одобрено.
Глава СОГГЛ сказал, что должностных лиц мобилизуют: отменяются учения, командировки, пока решается вопрос о дежурстве на бывших пунктах контроля, а также об усилении сил в аэропортах в Клайпедском морском порту.
Он сообщил, что на помощь придут и военные, а также прочие службы.
«Уже сейчас мы осуществляем санитарный контроль с привлечением армии, это решение уже было принято главой Оперативного центра. При потребности и далее будут привлекаться представители армии, ведомств МВД», – отметил Р. Любаевас.
Он пояснил, что пограничники сейчас не разрешают гражданам Литвы выезжать в 18 стран повышенного риска, включая Италию, Германию, Испанию, Францию, между тем, иностранцам разрешают выезжать из Литвы в эти страны.
С пятницу также действует порядок, согласно которому в Литву не впускают иностранцев с симптомами. Между тем, здоровых иностранцев из стран риска впускают только, если они смогут закрыться в Литве на двухнедельный карантин.
Согласно решению правительства, контроль внутренних границах ЕС в Литве пока возобновлен на десять дней.
В субботу Кабмин рассматривает ужесточение мер, то есть возможность вообще не впускать иностранцев.
Из-за угрозы коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация, на две недели остановлены учебный процесс, деятельность учреждений культуры, спорта, досуга, запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях, жителям рекомендовано работать из дома.
В мире зарегистрировано более 145 тыс. заболеваний COVID-19, 5,5 тыс. человек умерло, почти 72 тыс. выздоровело. В Литве выявлено 7 случаев заражения коронавирусом. В Литве пока зарегистрировано семь случаев.
В список стран повышенного риска, куда гражданам Литвы ездить не рекомендуется ездить, находятся Китай, Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур, Италия, Франция, Германия, Испания, Исландия, Норвегия, Швеция, Австрия, Дания, Нидерланды, Швейцария, Египет.
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