Глава СОГГЛ: основные мощности сконцентрируем на границе с Латвией

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас сказал, что в рамках возобновления контроля на внутренней границы Евросоюза в Литве основные мощности будут сконцентрированы на границе с Латвией.

«Мы считаем, что, пожалуй, потребуется сконцентрировать больше мощностей на литовско-латвийской границе, поскольку это достаточно протяженный участок границы, почти 600 километров. Наше внимание будет там, поскольку мы слышали, что польское правительство приняло решение ввести контроль на границе с Литовской Республикой, значит, там нам будет несколько легче действовать, действия будут координироваться с польскими коллегами», – сказал BNS Р. Любаев.

Он также сказал, что напрямую общается с главами погранслужб Польши и Латвии, а также с полицией Эстонии, которая выполняет пограничные функции, действия также координируются.

По словам Р. Любаеваса, руководство погранслужбы Латвии уже выдвинуло своему правительству предложение возобновить проверки на границах ЕС, однако это еще не одобрено.