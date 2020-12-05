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Глава Telia Lietuva: мы отказались от Huawei по геополитическим причинам

Архив ЛК

Глава литовской телекоммуникационной компании Telia Lietuva, объявившей о стратегическом партнерстве с  Ericsson в развитии сети 5G, признает, что от оборудования китайской Huawei отказались по геополитическим причинам. 

В начале ноября Telia заявила о стратегическом партнерстве с Ericsson в развитии сети 5G в Литве. По словам Дона Стромберга, это означает, что компания заменит четыре нынешних базовых станций 4G на станции  Ericsson, кроме того, это оборудование будет использоваться и для расширения сети 5G – будет заменено около 2 тыс. базовых станций. 

По словам главы  Telia Lietuva, оборудование Huawei не будет использоваться ни в сети 4G, ни в сети 5G.

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«Причина, по которой мы отказались от Huawei – геополитическая ситуация. Мы ощутили, что сейчас самое подходящее время это сделать, поскольку Ericsson является хорошим стратегическим партнером. Мы общаемся с ними в Швеции, а также в Эстонии», – сказал Д. Стромберг в интервью  BNS.

«Прелесть оборудования Ericsson в значительно меньшем потреблении электроэнергии, поэтому это хорошо и с перспективы слаженного развития. Мы считаем, что в определенных аспектах оборудование Ericsson является высшего качества», – добавил он.

Д. Стромберг также не скрывает, что Telia прилагает усилия по приобретению контроля над латвийской телекоммуникационной компании Tet, а также над ее бизнесом мобильной и фиксированной связи, однако энтузиазм Telia гасит латвийское правительство, которому принадлежит 51% акций Tet.

«Буду полностью открытым – нет никакого секрета в том, что мы направляем очень много усилий на консолидацию, нам принадлежит контрольный пакет акций LMT – бизнес мобильной связи. Tet является частью фиксированной связи  LMT, и мы, несомненно, хотим их консолидировать, мы надеемся, что это будет выгодно Латвии. Также нет секрета в том, что латвийское правительство полностью блокирует это, и я не вижу никаких позитивных признаков», – сказал глава Telia Lietuva.

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