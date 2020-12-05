Глава Telia Lietuva: мы отказались от Huawei по геополитическим причинам

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Глава литовской телекоммуникационной компании Telia Lietuva, объявившей о стратегическом партнерстве с Ericsson в развитии сети 5G, признает, что от оборудования китайской Huawei отказались по геополитическим причинам.

В начале ноября Telia заявила о стратегическом партнерстве с Ericsson в развитии сети 5G в Литве. По словам Дона Стромберга, это означает, что компания заменит четыре нынешних базовых станций 4G на станции Ericsson, кроме того, это оборудование будет использоваться и для расширения сети 5G – будет заменено около 2 тыс. базовых станций.

По словам главы Telia Lietuva, оборудование Huawei не будет использоваться ни в сети 4G, ни в сети 5G.