Глава Utenos trikotazas: производительность труда отстает от темпов повышения зарплат

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

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Из-за темпов повышения зарплат, за которыми никак не поспевает производительность труда, Литва становится все менее конкурентоспособной, заявил деловой газете Verslo zinios гендиректор компании Utenos trikotazas Альгирдас Шабунас.

«Вызывает беспокойство, сможем ли и мы, и другие предприятия предлагать продукты с более высокой добавленной стоимостью и находить для них клиентов», – сказал изданию глава Utenos trikotazas, по словам которого, рынок одежды уменьшается, а замедление экономики Германии обязательно ощутит и Литва.

«Экспортеры одними из первых ощущают изменения, и мы уже видим кое-какие изменения. Благодаря имеющемуся заделу мы способны расти, однако общий рынок опускается. Большинство тех, кто серьезно не работал с новыми клиентами, новыми продуктами, столкнутся со спадом», – сказал А. Шабунас.

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