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Глава Вильнюсских теплосетей Г. Баканас надеется на успех в споре с Veolia

Фото Vilnius.lt

Новый глава предприятия Вильнюсских теплосетей Vilniaus silumos tinklai (VST), принадлежащего муниципалитету Вильнюса, Геримантас Баканас надеется, что спор в Стокгольмском арбитраже с бывшим арендатором теплового хозяйства, контролируемым французским концерном Veolia компанией Vilniaus energija, завершится успешно.

«Все зависит от решения арбитража (…). Я очень верю в предприятие – не могу сказать, что мы выиграем дело, но я очень верю, что для теплосетей оно закончится успешно», – сказал BNS Г. Баканас.

По его словам, завершить тяжбу предполагается до 2021 года. 

Г. Баканас, который встанет у руля компании в четверг, отказался указать, какую сумму предприятие VST потратило на судебное разбирательство с Veolia, а только подтвердил, что в год предприятие тратит на юристов около 2 млн евро.

Спор возник из-за инвестиций Vilniaus energija 2002–2017 годов в Вильнюсское тепловое хозяйство. Вильнюсское самоуправление и контролируемое им предприятие Вильнюсских теплосетей хотят отсудить у Veolia более 400 млн евро. Veolia утверждает, что понесла ущерб в результате незаконных действий властей и требует возместить ей 22 млн евро.

В деле VST пытается вернуть себе и переплаченные компании Vilniaus energijai в 2011-2017 годах потребителями из-за разницы в цене суммы – в общей сложности почти 26 млн евро. Такую переплату установила тогдашняя Комиссия по ценам.

Г. Баканас до сего времени был руководителем Даугавпилсского локомотиворемонтного завода Эстонской группы железнодорожных услуг и инвестиций Skinest Rail, был членом совета директоров группы предприятий CEE Railroad reform, а до ноября 2017 года был заместителем генерального директора государственных Железных дорог Литвы (Lietuvos gelezinkeliai).

Г.Баканас также работал директором администрации Klaipedos nafta и руководителем подразделения стратегического анализа в Службе специальных расследований (ССР).

BNS

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