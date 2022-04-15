Глава ВОЗ обвинил мир в расизме, упомянув Украину

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Мир не уделяет одинакового внимания чрезвычайным ситуациям, затрагивающим чернокожих и белых людей. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, пишет ВВС.

Он отметил, что лишь малая часть помощи, оказанной Украине, была уделена другим гуманитарным кризисам.

Вместе с тем, Гебрейисус признал помощь Украине «очень важна», потому что она «влияет на весь мир».

По словам главы ВОЗ, кризисы продолжаются в Эфиопии, Йемене, Афганистане и Сирии, но они не вызывают такую же озабоченность мирового сообщества, как война в Украине.

«Я не знаю, действительно ли мир уделяет равное внимание жизни черных и белых. Мне нужно быть прямолинейным и честным, что мир не относится к человеческой расе одинаково. И когда я говорю это, мне больно. Потому что я это вижу. Это очень трудно принять, но это происходит», — сказал он

Гебрейисус отметил, что по подсчетам ООН, для эфиопского региона требуется 100 грузовиков в день с жизненно важными гуманитарными грузами. Вооруженные столкновения между правительством Эфиопии и тыграйскими повстанцами продолжаются с начала ноября 2020 года. В результате боевых действий погибли тысячи человек, в том числе мирные жители.