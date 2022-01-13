Глава ВОЗ предложил испытывать COVID-препараты на беременных

Лекарства и вакцины от коронавируса следует также испытывать на беременных, поскольку эта категория населения после заражения попадает в группу повышенного риска. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в среду, 12 января.

«Жизненно важно, чтобы беременные женщины во всех странах имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей. Мы также призываем включать беременных женщин в клинические испытания новых средств лечения и вакцин», — сказал он.

При этом Гебрейесус отметил, что случаи передачи вируса ребенку в утробе матери или во время рождения крайне редки, а в грудном молоке не выявлялось активных частиц вируса.

В связи с этим руководитель ВОЗ призвал не разделять инфицированных COVID-19 женщин с их новорожденными детьми. «Это может навредить здоровью и благополучию детей в критически важные первые дни после рождения», — подчеркнул он.

Напомним, на этой неделе правительство Великобритании обратилось к беременным женщинам с призывом пройти курс вакцинации от коронавируса.