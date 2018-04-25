Глава ВОЗ предупредил, что пандемия далека от завершения

Говорить об окончании пандемии коронавируса SARS-CoV-2 пока не приходится, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Он выразил глубокую обеспокоенность последствиями нарушения нормального медицинского обслуживания, особенно для детей. «Пандемия далека от завершения», — подчеркнул глава ВОЗ.

Тедрос Аданом Гебреисус добавил, что ВОЗ обеспокоена растущими показателями заражаемости в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии. «Нам предстоит пройти долгий путь и проделать большую работу», — предупредил он.

По словам главы ВОЗ, в результате пограничных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в 21 стране отмечается нехватка вакцин против других заболеваний. «Число случаев заболевания малярией в странах Африки к югу от Сахары может удвоиться. Этого не должно произойти, мы работаем со странами, чтобы поддержать их», — указал Тедрос Аданом Гебреисус.