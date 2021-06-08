Глава ВОЗ предупредил об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых

По словам гендиректора, речь идет о воодушевляющих сигналах в траектории пандемии в глобальном плане, однако картина в различных регионах мира неоднозначная. В частности, за минувшую неделю число случаев смерти выросло в трех регионах ВОЗ из шести. Эту ситуацию глава ВОЗ охарактеризовал как пандемию двух скоростей: некоторые страны с высоким уровнем вакцинации начинают ослаблять санитарные ограничения, тогда как другие государства все еще сталкиваются с крайне опасной ситуацией.

Глава ВОЗ расценил отсутствие равенства в доступе к вакцинам в мире как угрозу для всех наций. Гендиректор напомнил, что на страны с высокими доходами сейчас приходится 44% всех использованных доз вакцины, а с низкими — лишь 0,4% доз.