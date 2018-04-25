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Глава ВОЗ призвал G20 устранить барьеры в торговле, мешающие борьбе с коронавирусом

By ITU Pictures from Geneva, Switzerland — AI for Good Global Summit 2018, CC BY 2.0, Link

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал страны «Большой двадцатки» (G20) расширить поставки необходимого для борьбы с коронавирусом в мире оборудования и материалов, ликвидировав препятствующие этому торговые барьеры.

С таким заявлением он выступил на состоявшемся 19 апреля в режиме видеоконференции совещании Группы двадцати. Текст его выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ, сообщает ТАСС.

«Призываю страны G20 вместе работать над увеличением производства и справедливого распределения основных поставок и устранить торговые барьеры, которые ставят под угрозу жизнь работников здравоохранения и их пациентов», — сказал глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что ожидает сохранения со стороны Группы двадцати поддержки «глобального реагирования на COVID-19». ВОЗ планирует в ближайшее время опубликовать очередной план реагирования на пандемию «с оценкой ресурсов, необходимых для следующего этапа» борьбы с ней. Предыдущий такой план ВОЗ, рассчитанный на февраль-апрель, получил широкую поддержку со стороны доноров, пообещавших выделить более $900 млн.

Глава ВОЗ призвал G20 оказать помощь странам Африки принятием мер, включающих в себя «стимулы и облегчение долга, чтобы они могли сосредоточить внимание на борьбе с пандемией». «Мы глубоко обеспокоены тем, что вирус сейчас, как представляется, прокладывает себе дорогу в странах, у которых нет таких возможностей реагирования на него, как у многих государств G20, — констатировал он. — Срочно необходимо не только оказать странам поддержку в реагировании на COVID-19, но и обеспечить сохранение других основных услуг здравоохранения».

belta.by

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