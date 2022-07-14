Глава ВОЗ призвал вернуть масочный режим

«Я обеспокоен тем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, оказывая дополнительное давление на напряженные системы здравоохранения и медицинских работников. Меня также беспокоит тенденция к увеличению числа смертей», — заявил Гебрейесус.

Он подчеркнул, что «необходимо применить проверенные меры», такие как ношение масок, улучшенная вентиляция помещений, соблюдение протоколов тестирования и лечения.

Ранее в ВОЗ спрогнозировали, что в ближайшие два месяца в Европе увеличится число заражений коронавирусом.