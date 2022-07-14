Глава ВОЗ призвал вернуть масочный режим

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал правительства стран мира вернуть масочный режим, поскольку число смертей от COVID-19 продолжает расти. Об этом 13 июля сообщил телеканал Sky News.
По словам главы ВОЗ, пандемия «далека от завершения» — варианты штамма Омикрон продолжают вызывать новые волны заболеваемости, госпитализаций и смертей по всему миру.
«Я обеспокоен тем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, оказывая дополнительное давление на напряженные системы здравоохранения и медицинских работников. Меня также беспокоит тенденция к увеличению числа смертей», — заявил Гебрейесус.
Он подчеркнул, что «необходимо применить проверенные меры», такие как ношение масок, улучшенная вентиляция помещений, соблюдение протоколов тестирования и лечения.
Ранее в ВОЗ спрогнозировали, что в ближайшие два месяца в Европе увеличится число заражений коронавирусом.