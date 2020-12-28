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Глава ВОЗ считает, что нынешняя пандемия не будет последней

By ITU Pictures from Geneva, Switzerland — AI for Good Global Summit 2018, CC BY 2.0, Link

Возникшая в 2020 году пандемия не будет последней, поэтому мировому сообществу необходимо укреплять системы охраны здоровья и готовиться к новым чрезвычайным ситуациям. Об этом заявил в субботу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью», — отметил он в распространенном в Женеве видеообращении в связи с отмечаемым 27 декабря Международным днем противоэпидемической готовности.

«Трудно поверить, что еще год назад COVID-19 был абсолютно нам неизвестен, — сказал глава ВОЗ. — За последние 12 месяцев наш мир перевернулся с ног на голову». Воздействие, оказываемое вызываемым коронавирусом заболеванием на мир, «вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик».

Как подчеркнул Гебрейесус, этому не стоит удивляться, так как «на протяжении лет было много сообщений, обзоров и рекомендаций, в которых говорилось, что мир не подготовлен к пандемии». Необходимо извлечь уроки из случившегося, сказал он, добавив, что следует направлять инвестиции на предотвращение чрезвычайных ситуаций и развивать первичную медицинскую помощь. По словам гендиректора ВОЗ, пандемия «подчеркнула тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты». Поэтому любые усилия по улучшению человеческого здоровья будут обречены на провал, если не будут учитывать «критически важное взаимодействие между людьми и животными, а также экзистенциальные угрозы, связанные с изменением климата».

В этом году Международный день противоэпидемической готовности отмечается впервые в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 7 декабря. Цель проводимых в этот день мероприятий состоит в привлечении внимания общественности к проблеме предотвращения эпидемий, повышении готовности к ним и налаживании партнерских отношений для борьбы с ними.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 78,6 млн, увеличившись за последние 24 часа более чем на 401 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным ВОЗ, число летальных исходов выросло более чем на 7,3 тыс., превысив 1,74 млн.

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