Глава ВОЗ заявил о критическом этапе COVID-пандемии

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны работать вместе, чтобы положить конец острой фазе пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 24 января.

«Пандемия COVID-19 идет уже третий год, и мы находимся на критическом этапе», – сказал Гебрейесус на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. По его словам, теперь в мире есть все инструменты для этого.

«Мы не можем позволить этому продолжать тянуться, колеблясь между паникой и пренебрежением», – отметил глава ВОЗ.

Ранее директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что штамм Омикрон перевел пандемию COVID-19 в новую фазу. Он допустил, что после вспышки инфицирования в Европе наступит глобальный иммунитет.