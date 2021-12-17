Глава находящейся в госуправлении литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка покинут этот пост в начале января, сообщил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.
«Предварительно знаю, что речь идет об уходе в начале января, но это вопрос соглашения между правлением и руководителем», – сказал министр в четверг журналистам.
«Я лишь в общем информирован о таких обсуждениях, но окончательных деталей не знаю», – добавил он.
Председатель правления Lietuvos gelezinkeliai Кестутис Шлюжас во вторник заявил, что с целью сокращения эскалации ситуации с продолжающимся транзитом белорусских удобрений через Литву М. Бартушка покинет пост после переходного периода, однако конкретного срока не назвал.
Бартушка заявил BNS, что было найдено лучшее решение.
Бартушка, бывший гендиректор компании погрузок нефти и сжиженного природного газа Klaipedos nafta, возглавляет Lietuvos gelezinkeliai с 16 декабря 2016 года.
После вступления в силу санкций США 8 декабря транзит удобрений белорусского производителя «Беларуськалий» через Литву не прекратился, поскольку в ноябре компания внесла авансовые платежи Литовским железным дорогам.
Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора Lietuvos gelezinkeliai c «Беларуськалием», хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.
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“Глава железных дорог Литвы должен покинуть пост в начале января — Скуодис”
Нашли козла отпущения!молодцы эстонцы заработают для страны на перевозках белорусских удобрений! А Литва очень богатая страна, нужно быстро выслужиться перед хозяином Ведь убытки в 100 мил это мелочь для такой богатой страны, как наша.