Глава железных дорог Литвы должен покинуть пост в начале января — Скуодис

Председатель правления Lietuvos gelezinkeliai Кестутис Шлюжас во вторник заявил, что с целью сокращения эскалации ситуации с продолжающимся транзитом белорусских удобрений через Литву М. Бартушка покинет пост после переходного периода, однако конкретного срока не назвал.

Бартушка заявил BNS, что было найдено лучшее решение.

Бартушка, бывший гендиректор компании погрузок нефти и сжиженного природного газа Klaipedos nafta, возглавляет Lietuvos gelezinkeliai с 16 декабря 2016 года.

После вступления в силу санкций США 8 декабря транзит удобрений белорусского производителя «Беларуськалий» через Литву не прекратился, поскольку в ноябре компания внесла авансовые платежи Литовским железным дорогам.

Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора Lietuvos gelezinkeliai c «Беларуськалием», хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.

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