Главарям преступного объединения – долгие годы за решеткой, членам –штрафы

В четверг Вильнюсский окружной суд приговорил руководителей преступного объединения Марьяна Тарашкевичюса и Винцентаса Мачюлайтиса к более чем десяти годам лишения свободы, а членов группировки -к тысячным штрафам.

Их привлекли к уголовной ответственности за нанесение миллионного ущерба государству путем контрабанды сигарет и наркотиков.

Суд приговорил Тарашкевича к общему сроку лишения свободы в 13 лет и шесть месяцев, а Мачюлайтиса – к 14 годам и 10 месяцам лишения свободы.

По данным следствия, преступное объединение действовало в Литве, Латвии, Белоруссии, России и Нидерландах.

«Основной деятельностью преступной организации было незаконное хранение акцизных товаров — сигарет, их контрабанда, а также один эпизод незаконного хранения в большом количестве прекурсоров наркотических и психотропных веществ первой категории», — сказала судья.

Участники объединения наказаны штрафами на суммы более 7,5 тыс. евро.

Другие члены преступной организации приговорены судом к меньшим срокам лишения свободы, но штрфы составляют десятки тысяч евро.

Досудебное расследование было начато в 2011 году, а в 2015 году дело было передано в Вильнюсский окружной суд.

Стоимость перевезенных сигарет составляет около 11,6 млн, в ходе расследования по этому делу государство подало гражданский иск на возмещение ущерба в размере 6,6 млн евро.

Контрабандные сигареты ввозились в Литву и другие страны Европейского Союза из Беларуси и России.

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