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Главе "Lietkabelis" А.Беляускасу предъявлены подозрения в торговле влиянием – ССР

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Главе «Lietkabelis» А.Беляускасу предъявлены подозрения в торговле влиянием – ССР

  • Nuotrauka kklietkabelis.lt

Президенту панявежского баскетбольного клуба (БК) Lietkabelis Альвидасу Беляускасу были предъявлены подозрения в торговле влиянием, подтвердила BNS во вторник представитель Службы спецрасследований (ССР) по связям с общественностью Рената Кеблене. 

«Назначенная мера пресечения – письменная подписка о невыезде», – отметила она. 

Подозрения А. Беляускасу предъявлены в рамках досудебного расследования, в котором в торговле влиянием подозревается мэр Панявежиса Ритис Рачкаускас. 

Прокуроратута и ССР в понедельник сообщили, что расследуют возможную договоренность Р. Рачкаускаса принять взятку в размере 3 тыс. евро от главы БК Lietkabelis с тем, чтобы этому клубу была выделена помощь муниципалитета или его предприятий. 

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Сам Р. Рачкаускас отметает подозрения и утверждает, что мэрия выделяет Lietkabelis помощь в одинаковом размере уже третий год.

В понедельник суд отстранил мэра от обязанностей на месяц.

Это второе расследование за последнее время, связанное с подозрениями Р. Рачкаускаса в коррупции. 

Мэру Паневежиса Р. Рачкаускасу – новые подозрения по взятке от главы баскетбольного клуба

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