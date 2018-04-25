Главе «Lietkabelis» А.Беляускасу предъявлены подозрения в торговле влиянием – ССР

Сам Р. Рачкаускас отметает подозрения и утверждает, что мэрия выделяет Lietkabelis помощь в одинаковом размере уже третий год.

В понедельник суд отстранил мэра от обязанностей на месяц.

Это второе расследование за последнее время, связанное с подозрениями Р. Рачкаускаса в коррупции.