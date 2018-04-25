Главе «Lietkabelis» А.Беляускасу предъявлены подозрения в торговле влиянием – ССР

Президенту панявежского баскетбольного клуба (БК) Lietkabelis Альвидасу Беляускасу были предъявлены подозрения в торговле влиянием, подтвердила BNS во вторник представитель Службы спецрасследований (ССР) по связям с общественностью Рената Кеблене.
«Назначенная мера пресечения – письменная подписка о невыезде», – отметила она.
Подозрения А. Беляускасу предъявлены в рамках досудебного расследования, в котором в торговле влиянием подозревается мэр Панявежиса Ритис Рачкаускас.
Прокуроратута и ССР в понедельник сообщили, что расследуют возможную договоренность Р. Рачкаускаса принять взятку в размере 3 тыс. евро от главы БК Lietkabelis с тем, чтобы этому клубу была выделена помощь муниципалитета или его предприятий.
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