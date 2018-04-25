Главизбирком постановил не выделять дотацию Социал-демократической трудовой партии

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы после принятого несколько раньше в четверг решения о выделении Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) дотации в размере 225,8 тыс. евро передумала и вычеркнула эту партию из списка получателей дотаций.

Члены ГИК обратили внимание на то, что возможность получения дотации сформировавшейся после выборов партией предусмотрена только до ближайших выборов в сейм, а они уже состоялись.

Как констатировала председатель ГИК Лаура Матийошайтите, по этой причине ЛСДТП не соответствует Закону о политических партиях.

Поэтому члены ГИК повторно проголосовали по двум пунктам своих решений, связанным с выделением партии финансирования, и не поддержали эти два пункта.

Согласно принятому ГИК решению, партия Союз отечества — Литовские христианские демократы получил дотацию в размере 733,9 тыс. евро, Литовский союз «крестьян» и «зеленых» — 650,6 тыс. евро, Литовская социал-демократическая партия — 505,5 тыс. евро.

Дотация для Либерального движения составит примерно 280,3 тыс. евро, для Партии труда — 203,7 тыс. евро, для Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей — 164,4 тыс. евро.

Партия центра — народники получит дотацию в размере 123,1 тыс. евро, партия «Свобода и справедливость» — дотацию в размере 89,5 тыс. евро.