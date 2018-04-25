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Главизбирком отозвал мандат члена сейма Р. Карбаускиса

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы во вторник единогласно прекратила парламентские полномочия лидера Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса. 

Р. Карбаускис на заседании ГИК заявил, что увольняется с должности члена сейма. 

Он не будет работать в парламенте с 25 ноября. 

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Место Р. Карбаускиса в сейме займет последняя оставшаяся за чертой в списке экс-председатель парламентского Комитета по здравоохранению Аста Кубилене. 

Р. Карбаускис в прошлый четверг отказался от мандата члена сейма в знак протеста против действий новых властей при распределении позиций в парламенте. 

На прошлой неделе сейм при утверждении заместителей главы парламента отклонил предложенную «аграриями» кандидатуру Аушрине Норкене. Все остальные вице-председатели сейма, как от правящих, так и от оппозиции были утверждены. 

Оставшиеся без своего представителя в руководстве сейма «аграрии» намерены обратиться в Конституционный суд, так как крупная политическая группа оказалась в положении худшем, чем менее многочисленная группа. 

Среди оппозиционных фракций у ЛСКЗ 32 представителя в парламенте, у социал-демократов — 12, у Партии труда — 10. 

Р. Карбаускис был избран в сейм по списку ЛСКЗ. 

В сейме прошлого созыва глава ЛСКЗ, у которого была самая многочисленная фракция, занимал должности главы фракции и председателя парламентского Комитета по культуре.

Р. Карбаускис работал в сейме в 1996–2000, 2000–2004 и 2016–2020 годах. 

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