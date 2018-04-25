Главизбирком отозвал мандат члена сейма Р. Карбаускиса

Место Р. Карбаускиса в сейме займет последняя оставшаяся за чертой в списке экс-председатель парламентского Комитета по здравоохранению Аста Кубилене.

Р. Карбаускис в прошлый четверг отказался от мандата члена сейма в знак протеста против действий новых властей при распределении позиций в парламенте.

На прошлой неделе сейм при утверждении заместителей главы парламента отклонил предложенную «аграриями» кандидатуру Аушрине Норкене. Все остальные вице-председатели сейма, как от правящих, так и от оппозиции были утверждены.

Оставшиеся без своего представителя в руководстве сейма «аграрии» намерены обратиться в Конституционный суд, так как крупная политическая группа оказалась в положении худшем, чем менее многочисленная группа.

Среди оппозиционных фракций у ЛСКЗ 32 представителя в парламенте, у социал-демократов — 12, у Партии труда — 10.

Р. Карбаускис был избран в сейм по списку ЛСКЗ.

В сейме прошлого созыва глава ЛСКЗ, у которого была самая многочисленная фракция, занимал должности главы фракции и председателя парламентского Комитета по культуре.

Р. Карбаускис работал в сейме в 1996–2000, 2000–2004 и 2016–2020 годах.