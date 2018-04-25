Главком ВС: Система ПВО Литвы вышла на новый уровень

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После получения Литвой купленных у Норвегии передвижных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) средней дальности NASAMS оборона страны вышла на новый, более высокий уровень, отметил в интервью главному редактору BNS Вайдотасу Бенюшису главнокомандующий Вооруженных сил (ВС) Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

По его словам, такой щит ПВО сейчас позволяет покрыть отрезок от Вильнюса до Каунаса, а со временем системы будут интегрированы в единую систему ПВО НАТО.

— В Литву уже доставлены зенитно-ракетные комплексы средней дальности NASAMS. Что это меняет?

— Увеличиваются наши возможности в области противовоздушной обороны (ПВО). До этой поры мы могли применить ПВО только против воздушных судов, идущих на низких высотах (до 5 километров). Теперь же мы можем достичь высоты до десяти км и немного выше. Дальность выстрела тоже становится больше. Все системы будут интегрированы с другими системами обороны — центрами управления, системами передачи связи.

Образно говоря, наши датчики или радары не обязательно должны видеть цель, чтобы направить наше оружие на нее, — она ​​будет зафиксирована датчиками или локаторами союзников, и мы сможем поразить цель. NASAMS сможет противостоять самолетам противника, используя информацию, предоставленную в общей сети, что значительно повышает его жизнеспособность. В семействе систем противовоздушной обороны средней дальности сейчас это самая современная система.

— Какие объекты в Литве будут защищены этой системой?

— Это будет зависеть от оперативной цели. Задача может заключаться в охране и защите как объекта, так и конкретной зоны. Это мобильная система. И система управления огнем, и ракеты, и пусковые установки, и датчики — все на колесной базе. Не будет так, что мы должны защищать только какой-то объект, например, президентуру или атомную электростанцию. Мы будем оценивать ситуацию в соответствии с оперативной задачей и сможем защитить как маневрирующую единицу, так и какой-либо объект или местность.

— Сколько у нас систем и планируем ли приобрести больше?

— Сегодня — три батареи. Это первый этап развития систем ПВО средней дальности. Следующий этап намечен после 2030 года, поскольку это не самая дешевая система. Необходимо научиться управлять ею и интегрировать в комплекс вооружений. Благодаря приобретению этой системы в региональном значении Литва заняла лидирующие позиции среди Балтийских государств.

— Как вы можете объяснить гражданскому населению, что означают три батареи? Какую территорию могут покрыть системы?

— Я не могу раскрыть многих технических деталей, но если рассмотрим ось между Вильнюсом и Каунасом, то система позволяет покрыть такой отрезок.

— Каковы планы подготовки специалистов и учений?

— Еще в 2017 году, когда было принято решение о приобретении систем, была установлена ​​тесная связь между норвежскими вооруженными силами и нами, между двумя министерствами. Норвежские специалисты уже тогда помогли нам с техническими спецификациями. Согласно спецификациям, к производству были привлечены представители четырех стран, позднее специалисты из Норвегии помогли нашим специалистам в проведении испытаний.

Контракт также предусматривает подготовку специалистов. Она была запущена еще во время производства в Норвегии, а теперь продолжается в Литве — в нашем батальоне ПВО в Радвилишкисе работают норвежские специалисты. Я считаю, что мы будем продолжать поддерживать отношения с норвежскими вооруженными силами, проводить совместные учения и делиться опытом.

— Есть ли в Литве условия для проведения учений с системами NASAMS?

— Технические решения в ходе учений позволят нам интегрироваться и взаимодействовать с другими системами ПВО как в Литве, так и с союзниками по НАТО. Мы можем обучать специалистов индивидуально у себя в стране на тренажерах, полноценно работать, обучаясь маневрированию и тактике оперативного использования.

Боевые стрельбы или стрельбы с имитационными боеприпасами, вероятно, придется проводить в Норвегии, возможно, в Польше. В данный момент все еще анализируется ситуация, продолжаются переговоры.

— В Литве нет условий для боевой стрельбы?

— С помощью систем ближнего действия мы можем стрелять по воздушным целям над Балтийским морем. Здесь расстояния, полет ракеты, все другие физические законы немного другие. Конечно, мы анализируем, будут ли возможности для расширения полигона. Но мы должны понимать, что каждый выстрел недешев, поэтому нужно использовать тренажеры.

— В будущем когда Литва сможет иметь ПВО дальнего действия?

— Мы можем моделировать ситуацию, но сегодня полагаемся на союзников. В действительности нам нужно сначала освоить эти системы, а потом думать о перспективе. На мой взгляд, имея надежных союзников, системы ПВО большой дальности должны рассматриваться через призму НАТО.

— На минувшей неделе американцы объявили, что Госдепартамент США одобрил продажу вертолетов «Black Hawk» Литве. Когда возможно заключение сделки и вертолеты поставят в Литву?

— Все идет по плану. Я надеюсь, что Конгресс одобрит продажу, поскольку домашняя работа уже выполнена. Мы ожидаем, что «Black Hawk» (Черный Ястреб) будут у нас в 2024 году. Точный график будет зависеть от подписанного контракта. После получения одобрения Конгресса мы начнем переговоры о цене.

Вполне вероятно, что расходы будут ниже, чем заявленные на сегодня, не секрет, что часть этой покупки покроют США. Конечно, контракт также предусматривает обучение, использование тренажеров. Очень хорошо, что «Black Hawk» эксплуатируется нашим стратегическим союзником, Национальной гвардией Пенсильвании. Мы полагаем, что сможем многому научиться у них. Я убежден, что, как только вертолеты появятся здесь, у нас уже будут и экипажи, и компетенция, чтобы начать их немедленно эксплуатировать.

Информация «ЛК», BNS