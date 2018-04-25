Главком ВС: система ПВО Литвы вышла на новый уровень

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После получения Литвой купленных у Норвегии передвижных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) средней дальности NASAMS оборона страны вышла на новый, более высокий уровень, говорит главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) страны, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

«Это увеличивает наши возможности в области противовоздушной обороны (ПВО). До этой поры мы могли осуществлять ПВО только против воздушных судов, идущих на низких высотах (до 5 километров). Теперь мы уже можем смотреть (на высоту) до десяти км и немного выше. Дальность выстрела тоже становится больше.Все системы будут интегрированы с другими системами обороны — центрами управления огнем, системами передачи связи», — сказал BNS главком ВС.

По его словам, такой щит ПВО сейчас позволяет покрыть отрезок от Вильнюса до Каунаса, а со временем системы будут интегрированы в единую систему ПВО НАТО.

По словам В. Рупшиса, это первый этап развития систем ПВО средней давльности, следующий намечен после 2030 года.

«(…) потому что это не самая дешевая система, ею надо научиться управлять, интегрировать. Это уже большой шаг вперед, в смысле региона Литва — первая среди Балтийских государств», — сказал главком ВС.

В середине июня в Батальон ПВО ВС Литвы поступили приобретенные у Норвегии ПЗРК NASAMS. NASAMS – самая широко используемая система ПВО средней дальности в государствах НАТО, она используется и для защиты Белого дома.

В связи с приобретением этой системы модернизирована и используемая сейчас в ВС Литвы система ПВО ближней дальности RBS-70.

Литва купила ПЗРК NASAMS на основании договора, подписанного Министерством обороны и норвежской компании Kongsberg 26 октября 2017 года, его стоимость — 110 млн евро.