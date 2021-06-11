Главком ВС: возможности службы для непривитых военнослужащих будут ограничены

«Нужно признать, что они источник, который может распространять вирус», — сказал он.

По словам В. Рупшиса, непривитые военные не смогут участвовать в международных учениях и миссиях. Кроме того, такие военные не смогут поехать за рубеж для повышения квалификации.

«Будет ограничено участие в международных учениях, так как союзники требуют, чтобы мы были привиты. Еще один момент — мы не сможем посылать непривитых военных в международные миссии. На курсы, курсы по специальности, в международные школы и колледжи такие военные тоже не смогут поехать», — сказал главком ВС.

Согласно приведенным им данным, сейчас от COVID-19 привито 11,5 тыс. литовских военных, еще 4 тыс. перенесли этим заболеванием.

Vytenio bataliono ir vyr. srž. Audriaus Vitkausko nuotraukos

Из Афганистана вернутся в июле

В. Рупшис также сообщил, что оставшиеся в Афганистане литовские военные вернутся на родину в июле, поскольку силы НАТО уходят из этой страны.

«Это план, но он может измениться в связи со сложившейся там ситуацией», — сказал главнокомандующий.

«Те единицы, которые обеспечивают безопасность выводимых сил, должны будут уйти последними. Поэтому военные, которые этим занимаются, в том числе — и из нашей Военной полиции, будут выведены последними», — добавил он.

Сейчас в Афганистане осталось восемь литовских военнослужащих из Военной полиции.

По словам В. Рупшиса, участвуя в операции НАТО в Афганистане, Литва и ее армия показали, что являются «надежными, профессиональными, хорошо организованными». Кроме того, сказал он, участие в операции помогло пригласить в Литву военных других стран.

«Чисто в техническом смысле это, конечно, особенная миссия, она продолжалась 17 лет, и мы направляли туда военных», — отметил В. Рупшис.