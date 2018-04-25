Главкомы ВС Северных и Балтийских стран обсудят вопросы безопасности

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Главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в среду отбывает в Данию, где примет участие в ежегодной встрече главнокомандующих армиями Северных и Балтийских стран.

Он и его коллеги из Дании, Эстонии, Латвии, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также генеральный директор Оборонного директората Исландии обсудят актуальные вопросы безопасности в регионе и совместные проекты в области военного сотрудничества.

На встрече будет дана оценка результатам практического военного сотрудничества Северных и Балтийских стран в прошлом году, также будут обсуждаться приоритеты нынешнего года. Кроме того, главкомы ВС обсудят ситуацию с региональной безопасностью, актуальные вопросы военной сферы и перспективы развития сотрудничества в регионе Балтийского моря, сообщило Министерство обороны.

Встречи главкомов ВС Северных и Балтийских стран проходят раз в год попеременно в разных странах этого формата. В прошлом году в формате Военного сотрудничества Северных стран (NORDEFCO) председательствовала Швеция, в этом году в формате будет председательствовать Дания.