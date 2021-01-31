Главное – сохранить рабочие места

Министр также акцентировала важность того, чтобы все меры поощрения экономики, финансируемые за счет кредитов, были продуманными.

«Все международные организации подчеркивают, что меры, которые мы принимаем за счет заимствованных средств, должны быть взвешенными, чтобы понять, какой эффект это дает, и чтобы не раздавать деньги необдуманно, когда в этом нет острой необходимости», – сказала Г. Скайсте.

Госдолг Литвы в этом году должен составить 51,9% ВВП, тогда как в прошлом году он достигал 47,5%. В конце 2019 года он составлял 36,3% ВВП.

В данный момент в госбюджете заложен 7-процентный дефицит, в основном это обусловлено дополнительными расходами на контроль над пандемией коронавируса.

Информация «ЛК», BNS