Главное – сохранить рабочие места

Литве не стоит бояться кредитов и поддерживать экономику, поскольку во время коронакризиса самым важным является сохранение рабочих мест, заявила литовский министр финансов Гинтаре Скайсте.
По ее словам, поддержание экономики и потребления поощряют и международные организации, а если не идти на это, бизнес потерпит крах и будут утрачены рабочие места, что принесет большие убытки, чем рост долга, сообщает BNS.
«Возможности для заимствований действительно хорошие, поскольку применяется правило пакта стабильности, а также начинается дискуссия о том, сколько еще оно будет применяться в ближайшее время. Мне кажется, что прежде всего следует думать о том, как сохранить рабочие места», – сказала Г. Скайсте в интервью радиостанции Ziniu radijas.
Министр также акцентировала важность того, чтобы все меры поощрения экономики, финансируемые за счет кредитов, были продуманными.
«Все международные организации подчеркивают, что меры, которые мы принимаем за счет заимствованных средств, должны быть взвешенными, чтобы понять, какой эффект это дает, и чтобы не раздавать деньги необдуманно, когда в этом нет острой необходимости», – сказала Г. Скайсте.
Госдолг Литвы в этом году должен составить 51,9% ВВП, тогда как в прошлом году он достигал 47,5%. В конце 2019 года он составлял 36,3% ВВП.
В данный момент в госбюджете заложен 7-процентный дефицит, в основном это обусловлено дополнительными расходами на контроль над пандемией коронавируса.
Информация «ЛК», BNS