Главный эпидемиолог Литвы: ситуация с распространением вируса стабилизируется

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене отмечает, что ситуация с распространением коронавируса в Литве стабилизировалась, однако количество смертей и тяжелых случаев все еще растет.

«Пока похоже на стабилизацию ситуации, или, по крайней мере, на приближение к этому», – заявила Л. Ашоклене в понедельник утром в интервью радиостанции LRT.

По ее словам, пока сложно оценивать данные праздничного периода, поскольку сокращение числа случаев связано с меньшим объемом тестирования, однако определенные выводы позволяет сделать то, что остается стабильным количество позитивных ответов от общего числа тестов.

Л. Ашоклене утверждает, что более точные выводы можно будет делать на следующей неделе.

«Вполне вероятно, что предстоящая неделя продемонстрирует реальную ситуацию, и мы уже не будем видеть рост цифр, то есть ситуация будет более стабильной», – сказала она.

Эпидемиолог утверждает, что количество смертей и тяжелых случаев все еще растет, ситуация в больницах остается сложной. Наибольший уровень заболеваемости в стране фиксируется в Алитусе.

Второй карантин действует в Литве с начала ноября. Решением прежнего правительства были закрыты кафе, бары, рестораны, спортклубы, кинотеатры, запрещены спортивные мероприятия с участием зрителей, ограничены уроки в школах. В середине декабря новое правительство ужесточило меры, указало закрыть не продуктовые магазины и запретило оказание большинства услуг, запретило выезд из самоуправления без уважительных причин, и общение в пределах более чем одного домашнего хозяйства, продлило удаленное обучение школьников.

В данный момент в Литве за сутки в среднем выявляется около 2,2 тыс. новых случаев коронавируса, если считать средний показатель за семь дней. До католического Рождества этот показатель достигал 3 тыс.