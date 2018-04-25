Главный эпидемиолог: пик коронавируса будет через несколько недель

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Пик коронавируса в Литве может быть достигнут в ближайшие недели, число тяжёлых случаев и смертей от вируса будет возрастать, предупреждает главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.

По её словам, фиксировавшиеся несколько дней подряд более низкие цифры новых заболеваний дали ошибочные надежды на то, что пик эпидемии в Литве может быть достигнут.

«Я бы хотела обратить внимание, что успокаиваться еще слишком рано. Этот вирус распространяется нестандартно, пик эпидемии, на наш взгляд, ещё не достигнут, возможно, он будет достигнут в ближайшие недели. Это значит, что в ближайшие недели у нас будет и намного больше заболеваний», — сказала Л. Ашоклене на пресс-конференции в правительстве в понедельник.

По её словам, смертность в Европе от COVID-19 составляет 8%, а в Литве она пока 1,5%.

«Но по мере развития эпидемии вполне вероятно, что у нас будет больше заболеваний в тяжёлой форме, больше летальных случаев, нам их просто не избежать», — отметила специалист.

Она сказала, что пик будет зависеть от самого населения, насколько эффективно ограничивается передвижение людей.

Главный эпидемиолог также призвала не спешить смягчать условия карантина, а при обсуждении такой возможности взвесить и риск для поставщиков услуг заразиться самим или заразить других.

«Ограничительные меры — их нужно продолжать. И только когда мы убедимся, что распространение эпидемии замедляется, только тогда, на мой взгляд, мы сможем говорить об ослаблении ограничительных мер», — подчеркнула она.

В Литве подтверждено 843 случая коронавируса, 14 человек умерли. В больницах находится 138 человек, 19 из них — в тяжёлом состоянии.