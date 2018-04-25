Главой фракции консерваторов стал Г. Ландсбергис, главой «аграриев» — Р. Карбаускис

Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

Глава партии консерваторов Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛХД) Габриэлюс Ландсбергис возглавил парламентскую фракцию, а его первым заместителем избрана Радвиле Моркунайте-Микуленене.

Руководство фракции было утверждено в пятницу единогласно, сообщила руководитель СО-ЛХД по вопросам коммуникации Витауте Шмайжите.

«Сегодня собрался сейм нового созыва. В жизни всего государства, а также и нашей партийной общественности, переворачивается новая страница. Мы будем работать, чтобы оправдать мандат, предоставленный нам избирателями», – цитируются в пресс-релизе слова Р. Моркунайте-Микуленене.

«Лично не раз заявляли, что отдадим все силы там, где в данный момент мы будем нужнее», – отметила первый заместитель старосты консерваторов.

В сейме у консерваторов 50 мандатов. Лидер их партийного списка Ингрида Шимоните выдвигается консерваторами и двумя либеральными партиями, формирующими коалицию, на пост премьера.

В сейме нового созыва фракцию партии Литовский Союз «крестьян» и «зеленых» («аграриев», ЛСКЗ) возглавит его председатель Рамунас Карбаускис.

Такое решение в пятницу приняла заседавшая в сейме фракция ЛСКЗ, подтвердила BNS пресс-секретарь «аграриев» Даля Венцявичене.

В вице-председатели фракции предлагается кандидатура заместителя главы партии Аушрине Норкене.

На последних парламентских выборах правящий Союз «крестьян» и «зеленых» («аграриев») получил 32 мандата. В сейме нового созыва они будут крупнейшей оппозиционной фракцией.

Фракцию Партии труда (ПТ) в сейме возглавит бывший министр сельского хозяйства Литвы Виргилиюс Юкна.

Он же возглавлял список партии на выборах. В пятницу накануне первого заседания сейма нового созыва он был утвержден старостой фракции, подтвердил BNS депутат Виктор Фёдоров.

ПТ получила на последних выборах 10 мандатов и вновь будет обладать фракцией в парламенте.

После выборов руководство ПТ сообщило, что партия будет работать в оппозиции.

Парламентскую фракцию могут сформировать не менее семи депутатов.

Фракцию Партии свободы в сейме возглавит Е. Пакарклите

Фракция Партии свободы в сейме Литвы в пятницу выбрала своим руководителем Еву Пакарклите.

Партия свободы получила 11 мандатов в сейме и вместе с консерваторами и Либеральным движением формирует новую правящую коалицию.