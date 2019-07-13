Главой Национального центра крови стал Д. Гутаускас

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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Главой Национального центра крови (НЦК) Литвы стал Даумантас Гутаускас, который до этого возглавлял частное предприятие Baltijos medicina.

Как сообщил Минздрав, в конкурсе на замещение этой должности участвовало пять претендентов.

У НЦК не было постоянного руководителя с конца апреля прошлого года, когда после предъявленных подозрений в коррупции с этой должности ушла бывший директор Йоана Бикульчене.

Правоохрана предъявила Й. Бикульчене подозрения в злоупотреблениях служебным положением, торговле влиянием, участием в группе сообщников по организации крупномасшатбной коммерческой и профессиональной деятельности без специальной лицензии.

Есть подозрения, что она с сообщниками стремилась захватить и монополизировать сбор плазмы крови в Литве, а также поставки препаратов крови учреждениям здравоохранения Литвы с исключением зарубежных конкурентов.

По данным BNS, два других подозреваемых: акционер компании Solis Tribus Антанас Петрошюс и глава компании Рута Станкявичене, – подозреваются в подстрекательстве и помощи в злоупотреблениях, торговле влиянием и осуществлении коммерческой и профессиональной деятельности в крупном масштабе без соответствующей лицензии.