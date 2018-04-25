Главу Центра инфекционных заболеваний Чаплинскаса уволят за неисполнение обязанностей

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Директор литовского Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас будет уволен за неисполнение обязанностей, сообщил министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

Он подтвердил, что С. Чаплинскас уволен подписанным им в среду указом.

Основанием для этого решения, по его словам, стали выводы служебного расследования.

«Увольняется за нарушение ряда пунктов трудовой дисциплины и невыполнение обязанностей», – заявил министр в четверг на «правительственном часе» в сейме.

Он исключил, что увольнение С. Чаплинскаса может быть связано с выдвижением его кандидатуры в сейм в списке оппозиционной Социал-демократической партии.

«Была сформирована комиссия, которая дала оценку, и часть этих нарушений были совершены еще значительно раньше участия в выборах и заявления о том, с какой партией он баллотируется», – сказал министр.

«Исключительно за невыполнение им обязанностей», – подчеркнул А. Верига.

Он сообщил, что в данный момент у С. Чаплинскаса бюллетень нетрудоспособности, но первый же его рабочий день будет и последним на посту руководителя центра.

Медик С. Чаплинскас возглавляет Центра инфекционных заболеваний и СПИДа с 1989 года, когда это учреждение еще называлось Литовским центром СПИДа.