Главы дипломатий ЕС дали согласие на увеличение до 2,5 млрд евро фонда поставок оружия в Украину

Речь идет о Европейском фонде, внебюджетном фонде ЕС для укрепления мира и международной безопасности, впервые использованном для поддержки страны, которая подверглась вторжению, за пределами ЕС. Государства Евросоюза, которые поддерживают Украину поставками вооружения, могут претендовать на возмещение расходов и понесенных транспортных затрат.

По просьбе Киева, правительства стран ЕС передают, в первую очередь, тяжелое вооружение. Более 90% денег из Европейского фонда идет на танки, противотанковое оружие и зенитные системы.

«Российские войска не делают перерыва в нападении на Украину. Вооружение, которое мы уже предоставили, остановило российские атаки на всю страну, позволило вернуть контроль над островом Змеиный», – отметил министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис.

Польша является лидером по поставке оружия в Украину и отправке счетов в Брюссель, общая стоимость которых составляет более миллиарда евро.