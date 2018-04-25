Главы государств обсудят отношения с Украиной и Беларусью

Фото lrp.lt/ Раймонда Мурмокайте

Президент Гитанас Науседа во вторник обсудит отношения с Украиной и Беларусью с лидерами других стран, членами Сейма и правительства.

Коммуникационная группа Г.Науседы BNS сообщила, что на встрече будут присутствовать премьер-министр Саулюс Сквярнялис, спикер Сейма Викторас Пранцкетис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс и министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

В обсуждении также примут участие председатель Комитета Сейма по иностранным делам Юозас Бернатонис, председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Дайнюс Гайжаускас и другие депутаты.

Литва является одним из самых больших сторонников Украины в международном сообществе, оказывает стране гуманитарную и военную поддержку.

После того, как Г.Науседа стал президентом, Литва начала возобновлять диалог с Беларусью. В сентябре министры иностранных дел Литвы и Беларуси встретились в Нью-Йорке. Наиболее чувствительные вопросы в отношениях между этими странами касаются Белорусской АЭС в Островце.