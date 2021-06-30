Главы и представители МИД G20 приняли декларацию о продбезопасности

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Главы и высокопоставленные представители МИД стран G20 сегодня приняли в Матере (Италия) декларацию о продовольственной безопасности, сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, сообщает ТАСС.

«Горжусь тем, что сегодня мы все подтвердили нашу приверженность продовольственной безопасности, приняв в Матере декларацию о продовольственной безопасности и питании», — сказал Луиджи Ди Майо.