Главы МИД ЕС договорились о новых санкциях против РФ

Министры иностранных дел стран ЕС договорились подготовить новые санкции против России и увеличить поставки оружия Украине. Об этом заявил глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель, пишет Reuters.
Отмечается, что после брифинга министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, министры договорились поручить своим командам подготовить восьмой пакет санкций, который будет направлен на «более значимые секторы российской экономики» и продолжит нацеливаться на людей, ответственных за агрессивную войну в Украине.
Министры ЕС проведут свою следующую официальную встречу в середине октября, когда пакет санкций может быть формализован.
Кроме того, главы МИД ЕС договорились об увеличении поставок оружия в Украину.
Отметим, что все 27 министров иностранных дел блока находятся в Нью-Йорке на ежегодной встрече мировых лидеров в ООН.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза соберутся на экстренную встречу для согласования общей позиции относительно мобилизации в России и обсуждения новых санкций.freecity.lv