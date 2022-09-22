Главы МИД ЕС договорились о новых санкциях против РФ

Министры ЕС проведут свою следующую официальную встречу в середине октября, когда пакет санкций может быть формализован.

Кроме того, главы МИД ЕС договорились об увеличении поставок оружия в Украину.

Отметим, что все 27 министров иностранных дел блока находятся в Нью-Йорке на ежегодной встрече мировых лидеров в ООН.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза соберутся на экстренную встречу для согласования общей позиции относительно мобилизации в России и обсуждения новых санкций.