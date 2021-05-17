Главы МИД ЕС проведут встречу по Ближнему Востоку

Фото European Union 2019 — Source : EP

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель проведет 18 мая внеочередное совещание глав дипломатических ведомств стран ЕС, чтобы обсудить эскалацию насилия на Ближнем Востоке. Об этом он написал в Twitter.

«Учитывая продолжающуюся эскалацию насилия между Израилем и Палестиной и неприемлемое количество жертв среди гражданского населения, я собираю на вторник внеочередное совещание министров иностранных дел ЕС», – написал Боррель.

По его словам, дипломаты будут координировать и обсуждать то, каким образом ЕС может наилучшим образом содействовать прекращению насилия.

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая. За неделю погибли более 170 палестинцев. Еще 1 200 получили ранения.

По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек. С понедельника палестинцы запустили 2 900 ракет, из которых 1 150 были перехвачены. Еще около 500 упали на территории сектора Газа и причинили там разрушения и жертвы.