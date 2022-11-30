Главы МИД G7+ обсудили экстренную помощь Украине

Главы МИД стран G7+ обсудили ситуацию с критической энергетической инфраструктурой в Украине, с целью скоординировать усилия по оказанию помощи. Об заявила министр иностранных дел Германии Анналены Бербок, сообщает сайт МИД Германии.
Немецкая чиновница в качестве нынешнего председателя министров иностранных дел G7 пригласила более широкую группу G7+ для обсуждения совместных усилий по оказанию экстренной поддержки Украине.
В частности, участниками обсуждения стали более 20 министров иностранных дел, в том числе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а также генеральный секретарь НАТО, Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк.
«Единые в своей приверженности поддержке Украины, участники обсудили ситуацию с критической энергетической инфраструктурой в Украине, чтобы лучше понять и определить приоритеты самых неотложных потребностей украинского народа и скоординировать усилия по оказанию помощи», — отметил она.
Глава МИД Германии также подчеркнула важность встречи на пути к Международной конференции по гражданской устойчивости Украины (International Conference on the Civilian Resilience Ukraine), которая состоится 13 декабря в Париже.korrespondent.net