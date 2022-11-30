Главы МИД G7+ обсудили экстренную помощь Украине

В частности, участниками обсуждения стали более 20 министров иностранных дел, в том числе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а также генеральный секретарь НАТО, Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк.

«Единые в своей приверженности поддержке Украины, участники обсудили ситуацию с критической энергетической инфраструктурой в Украине, чтобы лучше понять и определить приоритеты самых неотложных потребностей украинского народа и скоординировать усилия по оказанию помощи», — отметил она.

Глава МИД Германии также подчеркнула важность встречи на пути к Международной конференции по гражданской устойчивости Украины (International Conference on the Civilian Resilience Ukraine), которая состоится 13 декабря в Париже.