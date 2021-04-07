Главы МИД Литвы и Испании обсудят двухсторонние отношения, вопросы безопасности

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В среду литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис встретится в Вильнюсе с испанской коллегой Аранчей Гансалес Лайей, чтобы обсудить двухсторонние отношения, ситуацию с безопасностью в регионе, актуальные вопросы повестки работы Евросоюза и международных организаций.

Главы дипломатии двух стран после встречи проведут совместную пресс-конференцию.

Испанский министр иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничеству в Вильнюсе также встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, спикером сейма Викторией Чмилите-Нильсен, премьер-министром Ингридой Шимоните.

А. Гонсалес Лайя также посетит Центр наук о жизни Вильнюсского университета, на Антакальнисском кладбище столицы возложит цветы к памятнику борцам за свободу и независимость Литвы.

Как сообщил Вильнюсский университет, глава МИД Испании примет участие в дискуссии со студентами о лидерстве женщин во внешней политике.

А. Гонсалес Лаия по завершению визита в Литве посетит Латвию и Эстонию.