Главы МИД НАТО обсудят требования России по европейской безопасности

Главы МИД НАТО проведут экстренную видеоконференцию 7 января для обсуждения требований России по вопросам европейской безопасности. Об этом сообщается во вторник в «Твиттере» НАТО, передает ТАСС.

«Внеочередная встреча глав МИД НАТО в виртуальном формате состоится в пятницу 7 января. Министры обсудят концентрацию российских сил на территории Украины (НАТО подразумевает Крым — прим. ТАСС) и вокруг нее, и более широкие вопросы европейской безопасности», — говорится в сообщении. Эта встреча созвана в преддверии первого за более чем два года Совета Россия — НАТО 12 января, где РФ намерена обсудить свои требования по европейской безопасности.