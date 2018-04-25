Главы МИД «нормандской четверки» встретятся cегодня

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Встреча глав МИД стран нормандского формата состоится во второй половине дня в четверг, 30 апреля, на ней обсудят итоги саммита в Париже и борьбу с пандемией, сообщил официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль для Интерфакс-Украина.

«Завтра во второй половине дня состоится уже объявленная министром Маасом (Глава МИД ФРГ Хайко Маас — ред.) встреча министров стран нормандского формата в виде видеоконференции. Во встрече помимо глав МИД Франции, России и Украины примет участие спецпосланник ОБСЕ посол Хайди Грау», — сказал Бройль.

По его словам, «прежде всего речь пойдет о последовательной реализации итогов встречи в Париже в рамках Трехсторонней контактной группы», но также и о ситуации с пандемией коронавируса, от которой страдает в том числе и восток Украины.

В конце встречи запланировано заявление Мааса для журналистов.

Напомним, ранее СМИ писали, что саммит нормандской четверки не состоится в апреле. Позже стало известно, что встречу глав МИД стран нормандского формата отложили из-за коронавируса. Она должна была состояться через четыре месяца после саммита в Париже 9 декабря.