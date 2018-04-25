Главы МИД стран G20 проведут внеочередную встречу

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Уже 3 сентября главы МИД государств Большой двадцатки проведут внеочередную встречу. Об этом сообщается на сайте председательствующей в G20 Саудовской Аравии в среду, 2 сентября.

Отмечается, что встреча состоится в формате видеоконференции.

При этом регулярная встреча министров иностранных дел G20 запланирована на 20 ноября в Эр-Рияде, перед саммитом G20 21-22 ноября.

Напомним, что ранее G20 предоставила отсрочку по долгам для бедных стран. Мораторий как на сам кредит, так и на проценты будет действовать с 1 мая до конца года. Предполагается, что мораторий может быть продлен.

Также сообщалось, что G20 выделит $21 млрд на борьбу с коронавирусом. Деньги будут направлены на диагностику, разработку вакцин, лечение, а также на исследования и разработки.