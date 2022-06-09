Главы Минобороны Северной группы поддерживают членство Швеции и Финляндии в НАТО

Министры и их представители договорились работать над ускорением процесса ратификации вступления этих стран в Североатлантический союз на национальном уровне.

Вторжение России в Украину также обсуждалось во время встречи в Исландии в среду. Представители 12-и европейских стран выразили твердую поддержку Киеву и договорились продолжать поддерживать его как в военном, так и в политическом плане.

В заседании Северной группы приняли участие руководители оборонных ведомств Германии, Великобритании, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Нидерландов, Финляндии и Швеции, а также их представители.

Северная группа дополняет другие форматы двустороннего и многостороннего сотрудничества Литвы в области обороны.

Война России в Украине побудила Финляндию и Швецию принять решение о вступлении в Альянс, но Турция блокирует этот процесс, обвиняя скандинавские страны в поддержке курдских боевиков, которых Анкара считает террористами.

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