Главы Минобороны Северной группы поддерживают членство Швеции и Финляндии в НАТО

Министры обороны стран Северной Европы в Исландии выразили поддержку членству Швеции и Финляндии в НАТО, а также поддержку Украины, сообщило в четверг литовское Министерство обороны.
«Членство Финляндии и Швеции в НАТО значительно улучшит коллективную оборону и укрепит безопасность и стабильность в Северной Европе», — заявил директор отдела оборонной политики Министерства обороны Литвы Вайдотас Урбялис.
Министры и их представители договорились работать над ускорением процесса ратификации вступления этих стран в Североатлантический союз на национальном уровне.
Вторжение России в Украину также обсуждалось во время встречи в Исландии в среду. Представители 12-и европейских стран выразили твердую поддержку Киеву и договорились продолжать поддерживать его как в военном, так и в политическом плане.
В заседании Северной группы приняли участие руководители оборонных ведомств Германии, Великобритании, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Нидерландов, Финляндии и Швеции, а также их представители.
Северная группа дополняет другие форматы двустороннего и многостороннего сотрудничества Литвы в области обороны.
Война России в Украине побудила Финляндию и Швецию принять решение о вступлении в Альянс, но Турция блокирует этот процесс, обвиняя скандинавские страны в поддержке курдских боевиков, которых Анкара считает террористами.
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