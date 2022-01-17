Главы МВД стран ЕС и Шенгенского пространства обсудят в Вильнюсе охрану границ

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Министры внутренних дел и по вопросам миграции стран Евросоюза и Шенгенской зоны в пятницу в Вильнюсе обсудят на конференции вопросы безопасности границ.

«Миграционный кризис на внешней границе Евросоюза с Беларусью показал, что недемократические режимы могут использовать миграционные потоки как оружие и инструмент политического давления, и нам необходимо укреплять наши возможности на уровне ЕС, чтобы быстро, эффективно и решительно реагировать на такие гибридные атаки, прежде всего, применяя все возможные меры охраны границы», — говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Международная конференция по управлению охраны границ организована Министерством внутренних дел Литвы (МВД) совместно с ответственными министерствами Польши, Австрии и Греции.

В ней примут участие делегации из 28 стран, Европейской Комиссии и Генерального секретариата Совета Европейского Союза, а также представители агентств ЕС «Европол», «Фронтекс», Агентства ЕС по делам убежища и Агентства ЕС по основным правам.

Ожидается, что в конференции примут участие четырнадцать министров внутренних дел или миграции, в том числе и Франции, председательствующий в ЕС. На конференции дистанционно прозвучит приветственное слово еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.

В прошлом году в Литву попало более 4,2 тысячи нелегальных мигрантов. мигранты. Литва и другие западные страны обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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