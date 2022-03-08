Главы парламентов Балтийских стран призывают предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Председатели парламентов Литвы, Латвии и Эстонии во вторник призвали страны Европейского союза как можно скорее предоставить Украине статус кандидата в ЕС, сообщил Сейм Литвы.
«Поддержка стремления Украины стать полноправным членом ЕС и максимально скорейшее предоставление ей статуса кандидата в ЕС было бы мощным и действенным ответом на военную агрессию России и значительной помощью Украине в это тяжелое время», — говорится в их совместном заявлении.
Председатели парламентов Балтийских стран заявили, что будут прилагать все усилия к тому, чтобы идущая по пути евроинтеграции Украина получила необходимую помощь, и призвали парламенты государств-членов сделать то же самое.
Они также призвали правительства своих стран и других стран ЕС предпринять практические шаги, чтобы это стремление Украины было проведено в жизнь.
«Наше решение четкое — чем больше стран будет входить в ЕС, тем безопаснее вся Европа. Россия ясно показала свое отношение к странам, которые не являются членами ЕС — от оккупации Грузии до сегодняшних зверств в Украине. Если мы хотим, чтобы Европа XXI века перестала воевать, нам нужно действовать быстро и ответственно», — говорит спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.
Заявление также подписали глава парламента Эстонии Юри Ратас и председатель парламента Латвии Инара Мурниеце.
После того, как началось военное вторжение России в Украину, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал официальную заявку принять его страну в ЕС.
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