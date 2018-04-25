Главы парламентов стран Балтии и Северной Европы обсудят ситуацию с коронавирусом

В четверг руководители парламентов государств Северной Европы и Балтийских стран (NB8) обсудят ситуацию с распространением коронавируса.

Во время видео-конференции планируется поделиться опытом усилий по контролю над пандемией, обменяться мнениями о дальнейших перспективах, сообщила BNS советник спикера сейма Литвы Каролина Фроловене.

«Планируется обсудить меры, которые государства предпринимают в борьбе с распространением коронавируса», – сказала она.

Спикеры парламентов также обсудят повестку и приоритеты августовской встречи спикеров парламента мира.

В конференции примут участие председатели парламентов Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции.

Встреча NB8 должна была состояться 19 мая, однако была перенесена в виртуальное пространство по причине угроз коронавируса.