Главы парламентских комитетов стран Балтии, Польши призвали прекратить насилие в Беларуси

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Главы парламентских комитетов по иностранным делам Литвы, Латвии, Эстонии и Польши приняли совместное заявление, в котором призвали прекратить насилие против протестующих в Беларуси и преследование людей.

Главы комитетов утверждают, что диалог и реформы помогут развитию Беларуси и улучшат отношения Беларуси с государствами региона и всем Евросоюзом, сообщил Отдел по связям с общественностью сейма Литвы.

«События в Беларуси показывают, что эта страна готова к демократическим переменам, которые силой и репрессиями пытаются подавить. Мы заинтересованы, чтобы демократические преобразования, которых так жаждут и требуют граждане Беларуси, проходили мирно, поэтому мы призываем к началу настоящего социального диалога», — заявил председатель Комитета сейма по иностранным делам Юозас Бернатонис.

В среду в сейме два парламентских комитета, Комитет по национальной безопасности и обороне и Комитет по иностранным делам, планируют обсудить ситуацию после президентских выборов в Беларуси.

Власти Беларуси в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах собрал 80 проц. голосов и одержал победу. Вскоре в Беларуси начались массовые протесты. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская во вторник прибыла в Литву.