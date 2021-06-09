Главы стран Балтии обсудят подготовку к саммиту НАТО

Саммит НАТО состоится в понедельник в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг упоминал, что на саммите, в частности, будет обсуждаться принуждение к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подруги.

Из-за этого инцидента государства ЕС закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов и призвали авиакомпании не летать над территорией Беларуси.

В саммите НАТО впервые примет участие президент США Джо Байден.

BNS