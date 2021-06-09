Президент Гитанас Науседа в среду обсудит с президентом Латвии и премьером Эстонии подготовку к саммиту НАТО.
«На встрече с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьером Эстонии Кайей Каллас, посвященной предстоящему саммиту НАТО, президент обсудит направления стратегии «Нато — 2030″, призванные дать ответ на угрозы, исходящие от российского и белорусского режимов», — сказал BNS советник президента Ридас Ясюлёнис.
Саммит НАТО состоится в понедельник в Брюсселе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг упоминал, что на саммите, в частности, будет обсуждаться принуждение к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подруги.
Из-за этого инцидента государства ЕС закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов и призвали авиакомпании не летать над территорией Беларуси.
В саммите НАТО впервые примет участие президент США Джо Байден.
BNS
“Главы стран Балтии обсудят подготовку к саммиту НАТО”
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