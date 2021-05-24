Главы стран Балтии осудили принуждение к посадке в Минске самолета Ryanair

«Белорусский режим грубо нарушил международное право и рисковал жизнями более чем ста человек. Поддерживаемый этим государством террористский акт создал угрозу безопасности гражданской авиации – мы должны соответственно реагировать», – цитируются в пресс-релизе слова президента Г. Науседы.

Президент Литвы призвал руководителей Латвии и Эстонии вместе добиваться совместного ответа ЕСи НАТО на действия белорусского режима.

Лидеры трех Балтийских стран договорились о том, что будут требовать от белорусского режима уважения прав Романа Пратасевича и незамедлительного его освобождения, говорится в сообщении.

По словам руководителя Литвы, воздушное пространство над Беларусью должно быть объявлено небезопасным, самолеты этой страны не должны впускаться в воздушное пространство ЕС. Также должно быть проведено независимое международное расследование не имеющего прецедентов захвата гражданского самолета при участии госструктур.

В воскресенье самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел белорусский активист-оппозиционер, основатель информационного канала Nexta Роман Пратасевич, совершил принудительную посадку в Минске. Кроме Р. Протасевича была задержана его подруга, студентка работающего в Вильнюсе белорусского Европейского гуманитарного университета, гражданка России София Сапега и еще четыре человека.

Для того, чтобы развернуть бывший почти у границы Литвы гражданский самолет в Минск белорусские власти использовали истребитель и вертолет ВВС.

Авиакомпания Ryanair в воскресенье после обеда сообщала, что самолет приземлился, поскольку белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной грозе безопасности. Позднее эта информация не подтвердилась.

В прошлом году основателей информационного канала Nexta 22-летнего Степана Путило и 26-летнего Р. Протасевича Беларус внесла в список «лиц, участвующих в террористической деятельности», а сам канал объявила «экстремистским», и указало его блокировать.

Литовские ведомства сообщили, что в летевшем из Афин в Вильнюс в воскресенье самолете Ryanair был 171 пассажир, среди них 94 гражданина Литвы. На борту также были 11 граждан Греции, девять Франции, по несколько белорусов, поляков, румын, немцев, латышей, россиян, грузин, а также граждане других стран. Проведя в Минском аэропорту почти семь часов они, за исключением Р. Пратасевича, его подруги и еще четырех лиц, прилетели в Вильнюс.

Член президиума Белорусского координационного совета, бывший министр культуры этой страны Павел Латушка заявил, что располагает данными о том, что экипажу принудительно посаженного в Минске самолета Ryanair угрожали применением оружия, а самолетом Ryanair из Минска в Вильнюсе не вылетели шесть человек – два гражданина Беларуси и четыре гражданина России.

Инцидент осудили руководители НАТО, Еврокомиссии, части государств Евросоюза.