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Главы стран Балтии предлагают увеличить бюджет ЕС для борьбы с коронакризисом

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Литовский президент Гитанас Науседа и премьер-министры Латвии и Эстонии Артурс Кришьянис Кариньш и Юри Ратаас обратились с общим письмом к главам ведомств Евросоюза с предложением принципов формирования Фонда оживления ЕС и необходимых изменений к Многолетней финансовой перспективе, направленными на эффективную борьбу с последствиями коронавируса в Европе.

Лидеры Балтийских стран считают, что в сегодняшней ситуации неизбежно потребуется повышение бюджета ЕС. 

«Беспрецедентная ситуация требует увеличения бюджета ЕС, по сравнению с февральскими предложениями, более быстрых  и гибких процессов формирования и использования. Особо важно предусмотреть строки бюджета с учетом сокращения социального и регионального отчуждения, которому способствовало распространение пандемии. Мы считаем, что при принятии справедливых решений, после кризиса социальное отчуждение может быть даже меньше, чем до него», – отмечает в обращении Г. Науседа.

Обращение адресовано президенту Совета руководителей Евросоюза Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщила президентская администрация в субботу. 

Лидеры Балтийских стран в своем обращении подчеркивают, что содержания Фонда оживления ЕС и положения Многолетней финансовой программы требуют пересмотра и должны отражать масштаб социально-экономического кризиса, вызванного пандемией, обеспечивать надлежащее своевременно финансирование  приоритетных направлений политики. 

В письме говорится о том, что Фонд оживления ЕС может стать частью Многолетней финансовой программы, направленной на стратегическое инвестирование – кредиты и выплаты. Он также может стать и частью правовой базы ЕС. 

Лидеры Балтийских стран предлагают на уровне ЕС унифицировать политические действия, касающиеся финансирования, реализации реформ, международных решений. Они утверждают, что особо важно обеспечить реализацию международных энергопроектов, транспортных коридоров, проектов общего цифрового пространства. 

В обращении также содержится призыв рассмотреть повышение финансирования направлений политики смычки и сельского хозяйства, учитывая национальные потребности. 

«В борьбе с социально-экономическими последствиями распространения коронавируса, вырастает значение финансирования этих направлений, ведь оно гарантирует инъекции в сектора, застигнутые спадом, а также обеспечивают чтобы «зеленая программа» и цифровой прорыв не стали второстепенными приоритетами», – подчеркивает президент Литвы. 

Глава государства считает, что новый бюджет ЕС должен учитывать не только масштабы кризиса, но и продемонстрировать выученные уроки – в бюджете следует обеспечить адекватные сроки расходов для контроля над неожиданными ситуациями. 

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