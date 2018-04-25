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Главы стран G7 направят €20 млн на помощь в ликвидации пожаров в Амазонии

Фото pixabay.com

Лидеры стран Группы семи (G7) решили выделить €20 млн в качестве помощи в ликвидации пожаров в Амазонии, сообщает ТАСС. Об этом в понедельник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на переговорах со своим чилийским коллегой Себастьяном Пиньерой на саммите G7 в Биаррице.

«Амазония — это легкие планеты, и это бедствие никого не должно оставлять равнодушным, — отметил он. — Франция входит в число стран, непосредственно затронутых происходящим. Намерены также представить инициативу на сессии ГА ООН».

«Это драма для всего человечества, мы должны реагировать», — подчеркнул Макрон. Он также предложил разработать для Амазонии международный статус.

Президент Чили, в свою очередь, пояснил, что деньги в том числе пойдут на закупку специализированной авиатехники для борьбы с этим природным бедствием, а также призвал к «разработке долгосрочной стратегии по предотвращению природных пожаров в этом регионе и восстановлению лесов Амазонии».

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 22 августа отметку в 76 тыс.

korrespondent.net

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